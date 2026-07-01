Una niña de tan solo 7 años fue víctima de una brutal agresión sexual colectiva dentro de un internado en el municipio de Vila Vila. El hecho, que ocurrió el pasado 16 de junio, generó profunda indignación no solo por la gravedad del delito, sino por las serias denuncias de encubrimiento por parte de los responsables del centro de acogida y autoridades locales.

La menor se encuentra bajo el cuidado de su tía tras haber sido evacuada de emergencia al complejo hospitalario Viedma (Hospital del Niño) debido a las severas lesiones físicas que presentaba.

Un ataque brutal en la indefensión

De acuerdo con el desgarrador testimonio de la tía de la víctima, la niña fue abordada por la fuerza mientras lavaba su ropa en las instalaciones del internado. Dos adolescentes, de entre 14 y 15 años, la agredieron.

"Le taparon la boca para que no gritara, la amenazaron y la tiraron al suelo para abusar de ella de forma consecutiva", relató la familiar entre lágrimas.

Debido a su corta edad e inocencia, la niña no comprendía la magnitud de lo ocurrido y se fue a dormir. Al notar un sangrado constante, acudió a la encargada del internado pensando que se trataba de "pintura".

La pequeña había sido ingresada al internado el pasado mes de febrero bajo una supuesta "beca" gestionada por autoridades de Vila Vila, debido a una situación de extrema vulnerabilidad familiar: su padre la abandonó y su madre padece de una discapacidad mental.

Denuncian intento de encubrimiento

El abogado de la familia, Jhony Muñoz, lanzó una dura acusación pública contra la administración del internado. Según el jurista, el personal intentó minimizar y ocultar el crimen de manera deliberada para proteger a los agresores, bajo el argumento de que uno de ellos sería familiar de una autoridad local.

"La encargada del internado le dijo que no había pasado nada, que no hubo violación y que solo fue un 'incidente'. Le pidieron que no dijera nada y que no exagerara", denunció Muñoz.

La gravedad de la situación salió a la luz únicamente cuando la niña fue trasladada al hospital y los médicos de turno confrontaron a la tía, confirmándole la existencia de desgarros, coágulos de sangre y evidentes signos de violencia sexual.

La menor ya recibió el alta médica y se encuentra custodiada por su tía, pero los daños psicológicos son evidentes y severos. La familiar relató que la niña no concilia el sueño, despierta asustada por las noches con impulsos de correr y padece crisis de ansiedad donde exige desesperadamente que le devuelvan la ropa y las abarcas que vestía el día del ataque.

"La niña no quiere volver a ese lugar. Es una pena verla así, solo pido que se haga justicia", manifestó la tía.

La defensa legal de la víctima anunció que se trasladará formalmente hasta la provincia de Vila Vila para exigir respuestas a la Fiscalía y a la Policía, cuestionando severamente por qué, a dos semanas del hecho, los adolescentes responsables continúan en libertad y no han sido aprehendidos por las autoridades correspondientes.

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