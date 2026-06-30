Le robaron casi Bs 1 millón: Víctima brinda su declaración informativa

Un millonario atraco a mano armada se realizó la tarde de este martes en Santa Cruz, generando extrema tensión entre los transeúntes del segundo anillo y Canal Cotoca. Cuatro delincuentes encapuchados a bordo de dos motocicletas interceptaron a una mujer que acababa de retirar una importante suma de dinero de una entidad financiera.

Disparos y zozobra en el semáforo

Los asaltantes aprovecharon que el vehículo de la víctima se detuvo ante la luz roja del semáforo para sitiarla y obligarla a entregar el dinero. Testigos en el lugar reportaron haber escuchado dos disparos de arma de fuego, confirmando que lo hicieron para amedrentar a la mujer antes de darse a la fuga.

Luego del violento episodio, la víctima logró pedir auxilio a los vecinos de la zona. Agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) y patrullas de la Felcc desplegaron un rastrillaje intensivo por los alrededores, aunque no se logró dar con el paradero de los sospechosos.

Declaraciones en la Felcc

La afectada se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para brindar su declaración informativa sobre el robo de aproximadamente un millón de bolivianos. Los investigadores buscan recabar datos clave que contribuya al avance de la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play