Vecinos instalan casas para perros como medida de seguridad ante robos

Tras un atraco armado registrado en el Distrito 3 de El Alto, varias familias decidieron colocar a sus canes en las puertas de sus viviendas para alertar la presencia de personas sospechosas durante la noche.

Vecinos del Distrito 3 de la ciudad de El Alto comenzaron a instalar casas para perros en las puertas de sus viviendas como una medida de seguridad ante los constantes hechos delictivos registrados en la zona.

La decisión fue asumida luego de un atraco a mano armada ocurrido en una vivienda del sector, donde al menos cinco sujetos encapuchados ingresaron al inmueble y, según la denuncia, se llevaron Bs 84.000 y joyas.

Canes como alerta vecinal

En varias calles del barrio se observan pequeñas casas de madera o refugios improvisados para los perros, ubicados cerca de las puertas principales de las viviendas.

Los vecinos explicaron que los animales permanecen en el exterior para alertar sobre la presencia de personas desconocidas o movimientos sospechosos, principalmente durante la noche.

También colocaron recipientes con agua y comida para los canes, que se han convertido en una forma de vigilancia ante la falta de mayor presencia policial.

Temor tras atraco armado

El temor aumentó después de que una familia fuera víctima de un atraco dentro de su domicilio. Una de las personas afectadas relató que los delincuentes ingresaron encapuchados y portando armas de fuego.

“Han entrado tres personas a mi cuarto, estaban encapuchados y me apuntaron con armas”, contó la víctima, aún afectada por lo ocurrido.

La Policía informó que activó sus órganos de inteligencia y que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ya inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Piden luminarias y patrullaje

Los vecinos aseguran que la zona es peligrosa, especialmente en horario nocturno, debido a la falta de iluminación y al escaso patrullaje policial.

En el sector se observaron postes con focos deteriorados, algunos rotos, además de jardineras abandonadas que generan mayor sensación de inseguridad.

Ante esta situación, los habitantes pidieron a las autoridades municipales mejorar las luminarias y a la Policía reforzar los patrullajes para evitar nuevos robos en el Distrito 3.

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