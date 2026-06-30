Delincuentes atracan a una mujer y se llevan alrededor de Bs 1 millón en Santa Cruz

Una mujer fue víctima de un violento atraco en la zona del segundo anillo y la avenida Virgen de Cotoca, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde delincuentes le arrebataron alrededor de un millón de bolivianos.

De acuerdo con la información preliminar, los antisociales perpetraron el asalto y, tras apoderarse del dinero, escaparon rápidamente a bordo de dos motocicletas con rumbo aún desconocido.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Policía iniciaron un operativo y las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y dar con su paradero.

Se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes en las próximas horas.

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