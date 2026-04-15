De asaltantes a "falsos policías": Revelan el peligroso perfil de la banda que robó Bs 300 mil en Cochabamba

Nuevos y reveladores datos han salido a la luz sobre la banda delictiva que protagonizó el violento robo de 300.000 bolivianos en la zona sur de la ciudad. Lo que inicialmente parecía un asalto aislado ha destapado una compleja red criminal con nexos en el narcotráfico y operaciones en todo el territorio nacional.

El vehículo clave y el nexo con la Felcn

La investigación dio un salto tras el secuestro de un automóvil negro, utilizado para transportar a los sujetos que encañonaron a una pareja para arrebatarles el dinero. El motorizado se encuentra bajo custodia de la Felcn, luego de que su conductor fuera sorprendido con sustancias controladas días después del atraco.

El propietario del vehículo, identificado como Jorge J.M., es un viejo conocido de la justicia con antecedentes por narcotráfico desde 2019. Según las pesquisas:

Falsos operativos: La banda poseía chalecos, uniformes y placas policiales para hacerse pasar por agentes antinarcóticos.

Evidencia en video: Cámaras de seguridad en la localidad de Colomi captaron a Jorge J.M. portando una placa policial en el cuello mientras cargaba combustible el pasado 4 de abril.

Un historial de "volteos"

Además del robo millonario, la policía vincula directamente a este grupo con el "volteo" de 70 paquetes de droga ocurrido el 2 de abril en el Valle Alto. Los delincuentes utilizaban su disfraz de autoridad para interceptar cargamentos de sustancias controladas y apoderarse de ellos.

Actualmente, uno de los implicados ya guarda detención preventiva en el penal de San Sebastián. Sin embargo, las autoridades advierten que el resto de los asaltantes están "plenamente identificados" y su captura es cuestión de tiempo. La Policía Boliviana mantiene la alerta ante esta banda que, por su logística y armamento, es considerada de extrema peligrosidad.

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