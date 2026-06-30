Compensaciones por gasolina desestabilizada superan los Bs 102 millones y ya alcanzan al sector empresarial

Al martes 30 de junio de 2026, la empresa aseguradora Unibienes informó que consolidó el pago de indemnizaciones a 530 vehículos registrados a nombre de empresas (personas jurídicas), los cuales resultaron afectados por el suministro de gasolina contaminada.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, la incorporación de este sector representa una nueva etapa en el cronograma de devoluciones, debido a que las solicitudes presentadas por empresas requieren una revisión documental adicional para acreditar la representación legal y la propiedad de los motorizados, antes de proceder a la verificación técnica de los daños.

Con este último grupo, las cifras globales del programa de compensación presentan el siguiente estado:

Vehículos registrados en plataforma: 89.104

Vehículos ya compensados: 34.241 (incluyendo los 530 del sector empresarial)

Monto total indemnizado: Bs. 102.863.258

Desde la aseguradora explicaron que el proceso de validación y desembolso se mantiene de manera permanente y por orden de conclusión de los expedientes. Asimismo, reiteraron que los pagos se ejecutan bajo criterios de verificación técnica y administrativa, una vez que se confirma el cumplimiento de los requisitos establecidos y se validan formalmente los daños reportados por los usuarios afectados.

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