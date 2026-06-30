Soboce se declara en disconformidad con fallo del Tribunal Supremo y denuncia incumplimiento de tutela constitucional

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) emitió un comunicado público en el que manifiesta su rechazo al Auto Supremo N° 1190/2026, dictado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y notificado el pasado 29 de junio de 2026. Según la firma privada, la resolución judicial desatiende las directrices previamente establecidas por una Sala Constitucional de La Paz, la cual había otorgado una tutela en favor de la empresa debido a previas vulneraciones al debido proceso.

Desde la perspectiva de la compañía, el nuevo dictamen incurre en contradicciones técnicas y legales que afectan la certidumbre jurídica empresarial en el país.

"La resolución incumple flagrantemente el fallo de la Sala Constitucional que ordenó al Tribunal Supremo dictar un nuevo auto. La tutela judicial no ordenó un simple ajuste semántico del auto previo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones al proceso", expresa parte del pronunciamiento de la cementera.

Observaciones al proceso y escenario legal

En su exposición de motivos, Soboce argumenta que los magistrados del TSJ validaron varios de sus puntos técnico-jurídicos; sin embargo, concluyeron emitiendo un fallo adverso que consideran arbitrario. Asimismo, la empresa atribuye el contexto de la decisión a un supuesto entorno de presión en la sede del tribunal, en Chuquisaca.

Ante esta situación, la firma anunció que no detendrá su representación legal y que recurrirá a los mecanismos jurisdiccionales y constitucionales previstos por la norma boliviana e internacional para revertir los efectos del Auto Supremo.

Antecedentes y vinculación económica

El núcleo del reclamo de Soboce vincula el actual litigio con el proceso de expropiación de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), ejecutado mediante el Decreto Supremo N° 0616 el 1 de septiembre de 2010.

Monto de la deuda: La empresa sostiene que el Estado boliviano arrastra un incumplimiento de pago por dicha indemnización que ya supera los 16 años, acumulando una obligación financiera por encima de los 290 millones de dólares.

Argumento corporativo: El documento afirma que las demandas e incidentes legales promovidos por Fancesa operan de manera histórica como una vía de dilación para postergar el resarcimiento económico correspondiente.

Finalmente, Soboce ratificó que mantendrá sus operaciones de forma regular en el mercado nacional mientras sus asesores legales agotan las instancias correspondientes en busca de lo que consideran una restitución del equilibrio procesal.

Mira la programación en Red Uno Play