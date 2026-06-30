Habilitan QR para agilizar permisos de viaje de menores: así puedes hacerlo paso a paso

Con la proximidad del periodo vacacional, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ha implementado una nueva herramienta digital destinada a facilitar la tramitación de permisos de viaje para niñas, niños y adolescentes. Se trata de un código QR que permite a la población acceder de manera inmediata a los requisitos y formularios necesarios, con el objetivo de reducir filas y aglomeraciones en sus oficinas y puntos de atención.

La directora de la institución, Lola Terrazas, explicó que la iniciativa busca agilizar el proceso en una de las épocas del año con mayor demanda de estos trámites, especialmente en espacios como la Terminal Bimodal, donde se registran largas filas de padres y tutores.

“Desde nuestra unidad hemos creado un QR para que las personas puedan acceder a los requisitos y a los formularios de permisos de viaje, llenarlos en casa con tranquilidad y llegar ya con los documentos listos”, señaló Terrazas.

El sistema permite descargar los formularios, completarlos previamente e incluso presentarlos impresos en las oficinas correspondientes. Sin embargo, las autoridades recalcaron que los requisitos originales siguen siendo obligatorios al momento del trámite, incluyendo la presencia de los progenitores o tutores según corresponda.

En casos donde uno de los padres esté ausente, se exige la presentación de dos testigos con documentación de respaldo, como carnet de identidad y otros comprobantes, además de los formularios debidamente llenados en tres copias.

Otro aspecto destacado es la vigencia del formulario, que puede utilizarse hasta por 60 días, lo que permite a las familias organizar sus viajes con anticipación sin necesidad de realizar el trámite a último momento.

Asimismo, la institución recordó que el servicio es completamente gratuito. “No tienen que pagar un solo centavo”, enfatizó Terrazas, advirtiendo sobre posibles cobros irregulares por parte de personas inescrupulosas.

La Defensoría también informó que se han ampliado los horarios de atención de lunes a domingo, incluyendo atención de emergencia hasta la medianoche desde el equipo central, con el fin de responder a la alta demanda de la temporada.

Finalmente, el QR ya se encuentra disponible en canales oficiales de la institución, redes sociales y dependencias del área social, como la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de facilitar el acceso y modernizar el servicio público.

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