Perdió ambas piernas tras ser atropellada y ahora pide ayuda para encontrar a su familia en Argentina

Lo que comenzó como una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una tragedia que cambió su vida para siempre. María Gladys Guillén Sánchez, una ciudadana argentina de 41 años, permanece internada en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz tras sufrir un grave accidente que le provocó la amputación de ambas piernas.

La mujer relató que el hecho ocurrió durante la noche en el municipio de Samaipata, cuando fue embestida por un camión mientras se encontraba trabajando.

“Ocurrió de noche en Samaipata, yo estaba trabajando y el camión me invistió en la avenida principal”, contó.

Desde entonces enfrenta un largo proceso de recuperación física y emocional. Sin embargo, asegura que el dolor más grande es estar sola, lejos de su país y sin poder comunicarse con sus familiares, quienes viven en la ciudad de Rosario, Argentina.

María describe que aún intenta asimilar la pérdida de sus piernas, especialmente porque siempre llevó una vida activa y practicaba deporte.

“Uno cuando nace ciego sabe que nació ciego, pero cuando uno pierde las piernas, como yo, es mucho más difícil asimilarlo. Yo he caminado, he corrido, he jugado, he hecho deporte. Soy deportista, soy gimnasta”, expresó.

Además de necesitar apoyo emocional, la paciente requiere ayuda para cubrir medicamentos y conseguir una silla de ruedas que le permita continuar con su rehabilitación una vez reciba el alta médica.

“Necesito mis medicamentos, necesito una silla de ruedas para cuando pueda salir de aquí y encontrar a mi familia”, señaló.

Ante esta situación, el Hospital San Juan de Dios inició una campaña para localizar a sus familiares en Rosario y lograr que conozcan el delicado momento que atraviesa.

María también hizo un llamado al Consulado de Argentina para que colabore en la búsqueda de sus seres queridos.

“Le pido al consulado que se aproxime, que me ayude, porque ellos tienen el sistema para conseguir las direcciones de mis familiares”, manifestó.

La difusión de este caso podría convertirse en la esperanza de que María Gladys Guillén Sánchez vuelva a reunirse con su familia y reciba el apoyo que necesita para afrontar una nueva etapa de su vida.

Mira la programación en Red Uno Play