Precios del pollo, huevo y carne comienzan a normalizarse en La Paz

Tras la finalización de los bloqueos, los precios de algunos productos de la canasta familiar comienzan a regularizarse en los mercados de La Paz y El Alto.

En el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, comerciantes informaron que el kilo de carne de pollo se vende actualmente entre Bs 15 y Bs 16, aunque algunos pollos medianos todavía pueden llegar hasta Bs 18, dependiendo del tamaño.

Las vendedoras explicaron que el precio bajó debido a que, durante los bloqueos, una gran cantidad de pollos no pudo ser trasladada oportunamente a los centros de venta y llegó con mayor peso a los mercados.

“Han crecido todo ese tiempo de bloqueo, bastante pollo. Eso es lo que ha bajado el precio”, señaló una comerciante.

Maple de huevo también baja

Otro producto que registró una reducción es el huevo. Según las comerciantes, el maple se encuentra entre Bs 28, Bs 30, Bs 32 y hasta Bs 35, dependiendo del tamaño.

“El huevito ha bajado. Hay de 28, 30, 32 y los grandes a 35”, indicaron desde el mercado.

La baja en estos productos genera alivio para las familias paceñas, luego de varias semanas en las que los bloqueos afectaron el abastecimiento y elevaron los precios en distintos centros de abasto.

Carne de res se normaliza en La Paz

En el caso de la carne de res, comerciantes de La Paz aseguraron que los precios también comienzan a retornar a la normalidad.

La carne molida se puede encontrar desde Bs 50 hasta Bs 60 el kilo, mientras que la pulpa oscila entre Bs 70 y Bs 80, según el tipo de corte y la calidad del producto.

Otros cortes, como costilla, hueso blanco y hueso rojo, también registran precios más cercanos a los habituales.

“Ya se ha normalizado prácticamente el precio en su totalidad. Hay carne y también hay bastante demanda”, señaló una vendedora.

Carniceros de El Alto aclaran precios

Mientras tanto, carniceros de la ciudad de El Alto descartaron que el kilo de carne de res al detalle pueda venderse por debajo de los Bs 50.

El sector explicó que, si bien el kilo gancho en el matadero Los Andes se comercializa entre Bs 40 y Bs 45, el precio al detalle debe tomar en cuenta los distintos cortes, además de costos operativos como alquileres y mantenimiento de tiendas.

Según los trabajadores en carne, los precios al detalle deberían oscilar entre Bs 60 y Bs 70, dependiendo del corte.

Matadero Los Andes opera con normalidad

Los carniceros alteños también aseguraron que el matadero Los Andes ya funciona al 100% y que el faeneo se realiza de manera normal.

Durante los días de bloqueo, el faeneo se redujo a entre 150 y 200 cabezas de ganado, situación que afectó la distribución y los precios del producto.

Ahora, con la normalización del tránsito y el abastecimiento, los comerciantes esperan que los precios continúen estabilizándose en beneficio de la población.

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