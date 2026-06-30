Impactante vuelco de tonel y exceso de velocidad provocan fatal accidente en Potosí

Una trágica madrugada conmocionó a la comunidad de Mojo este martes, tras registrarse un fatal accidente de tránsito que cobró la vida de un joven de 19 años en la carretera interprovincial Villazón – Tupiza, en Potosí. El personal de la Dirección Departamental de Tránsito de Potosí intervino de oficio aproximadamente a las 06:00 a.m., luego de recibir la alerta de la central de Radio Patrullas 110 sobre un vuelco de tonel.

Detalles del siniestro vial

De acuerdo con las primeras investigaciones y la Inspección Técnica Ocular, el hecho fue protagonizado por una camioneta particular de color gris, que circulaba de sur a norte.

El informe policial preliminar detalla que "en una recta de la vía el conductor imprime velocidad no pudiendo controlar el motorizado se sale de la vía a la berma lado izquierdo realizando un frenaje de 50 metros".

El fuerte impacto contra la cuneta provocó que el vehículo volcara por la plataforma de la vía a lo largo de 110 metros, dejando como saldo el fallecimiento del joven Milton Dalmiro Tolaba Serpa. El informe policial del caso confirmó que el cuerpo de la víctima "fue trasladado a la morgue del hospital San Roque de la ciudad de Villazón", donde quedó a la espera del médico forense.

Estado del conductor

Por otra parte, las autoridades identificaron al conductor del motorizado como René Flores, de 37 años de edad, quien logró sobrevivir al violento incidente, pero resultó con heridas de consideración. El chofer fue evacuado de emergencia al mismo centro médico, donde el personal de turno informó que se encuentra haciéndose cargo el Dr. Edwin Castro con un diagnóstico médico policontuso.

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