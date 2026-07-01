El diputado de la Alianza Libre, Reinaldo Zeas, informó que se presentó un proyecto de ley de regularización y legalización extraordinaria para vehículos indocumentados, con el argumento de promover seguridad vial y equidad impositiva.

Según la propuesta, los recursos recaudados por una eventual nacionalización estarían destinados exclusivamente a sectores específicos y podrían representar un ingreso importante para el Estado.

Gobierno pide analizar la propuesta

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que se trata de un tema que debe ser discutido con responsabilidad y bajo el criterio del bien común.

“Todo lo que sea un bien común para la población es bienvenido”, afirmó la autoridad.

Zamora sostuvo que toda propuesta debe ser analizada en mesas de trabajo, considerando sus beneficios, riesgos e impacto en la población.

“Todos posibles, hay que sentarse en mesas, ver y si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”, manifestó.

Según datos manejados por legisladores de la Alianza Libre, en el país existirían entre 800.000 y 1.200.000 vehículos indocumentados. De ingresar a un plan de regularización, podrían generar una recaudación superior a los 6.000 millones de dólares para el erario nacional.

Transporte rechaza nacionalización

La Federación de Choferes Primero de Mayo expresó su rechazo a cualquier proyecto de nacionalización de vehículos indocumentados.

“Como Federación rechazamos cualquier proyecto de nacionalización de autos indocumentados”, señaló su ejecutivo, Edson Valdés.

El dirigente advirtió que el parque automotor ya se encuentra saturado, principalmente en La Paz, El Alto y varias provincias, por lo que una regularización masiva podría agravar los problemas de circulación y tarifas.

“Todos sabemos que el parque automotor está saturado, especialmente en el municipio de La Paz y en la ciudad de El Alto”, sostuvo.

Valdés también indicó que cualquier propuesta normativa debe ser socializada previamente con el sector del autotransporte.

Advierten mayor presión sobre el combustible

Desde la Federación de Taxis y Radiotaxis también manifestaron su desacuerdo con la posible legalización de autos indocumentados.

El sector sostiene que el abastecimiento de combustible ya resulta insuficiente para el parque automotor legalmente registrado, por lo que una regularización de más vehículos representaría un perjuicio para los transportistas.

“Para nosotros sería un gran perjuicio. Ahorita que no hay gasolina, que no se puede trabajar, y todavía aumentar más autos es una amenaza para el transportista”, señalaron.

Los dirigentes anunciaron que analizarán el tema en un ampliado y ratificarán su posición frente a la propuesta.

Ciudadanía también expresa rechazo

Parte de la población consultada también se mostró en desacuerdo con la nacionalización de vehículos indocumentados, principalmente por la saturación vehicular en las ciudades y dudas sobre el origen de estos motorizados.

Ciudadanos señalaron que en La Paz las calles ya se encuentran repletas de vehículos, por lo que consideran que una regularización podría aumentar el caos vehicular.

“Todas las calles están repletas de vehículos. Imagínate sobre eso poner más vehículos chutos”, expresó un ciudadano.

Otros cuestionaron el origen de algunos vehículos indocumentados y pidieron que el tema sea tratado con mayor control y transparencia.

El debate queda abierto entre quienes consideran que la regularización podría generar ingresos para el Estado y quienes advierten que la medida afectaría al transporte, al abastecimiento de combustible y a la circulación en las principales ciudades del país.

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