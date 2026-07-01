Dictan 30 años de prisión sin derecho a indulto para el asesino confeso del piloto Javier Alejandro Burgos

El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia Nº 4 de Cochabamba dictó la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Víctor Ortuño (31 años), autor confeso del asesinato y posterior desmembramiento del piloto civil Javier Alejandro Burgos (29 años), un macabro crimen que conmocionó al país el año pasado. El sentenciado será trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, para cumplir su condena.

La Fiscalía demostró la culpabilidad de Ortuño a través de una investigación técnica y científica. Ante la contundencia de las pruebas, el acusado admitió su responsabilidad y se sometió a un proceso de juicio abreviado.

Por el mismo caso, la madre del asesino, identificada como Rosa, fue declarada autora del delito de encubrimiento y sentenciada a dos años de reclusión en el penal de San Sebastián Mujeres en Cochabamba, tras comprobarse que recibió transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima la misma noche del crimen.

El trágico hecho ocurrió la madrugada del 13 de junio de 2025 en el domicilio del piloto, ubicado en la avenida Circunvalación, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Según las investigaciones, Ortuño, quien se desempeñaba como chofer y era amigo cercano de Burgos, ingresó al inmueble donde se desencadenó una fuerte discusión por un presunto robo de 10.000 dólares.

Minutos después, se registraron detonaciones de arma de fuego con las que Ortuño terminó con la vida del aviador. Las cámaras de seguridad captaron al agresor abandonando el inmueble con mochilas que contenían objetos sustraídos. Además, se determinó que el acusado retornó posteriormente a la vivienda para desmembrar el cuerpo de la víctima y retirar los restos en bolsas hacia lugares aún no determinados, con el fin de ocultar el delito y reportarlo como desaparecido.

Tras consumar el asesinato, el antisocial sustrajo de la vivienda diversas joyas, dinero en efectivo y tres vehículos motorizados de propiedad del piloto. La captura de Ortuño se logró gracias a un exhaustivo seguimiento de las transacciones bancarias que se realizaron desde la cuenta de la víctima la madrugada del crimen.

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