"Iba a emprender y trabajar en la Defensoría": Hija de la mujer asesinada y quemada en Santa Rosa del Sara rompe el silencio

Un día antes de su trágico final, la víctima de feminicidio en Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz, celebró con ilusión que sería contratada en la Defensoría, un logro que veía como el fin de sus problemas económicos. Con este nuevo empleo y la idea de emprender un negocio propio, la mujer planeaba consolidar un futuro seguro e independiente junto a sus hijos.

“Esa noche con mi mamá habíamos quedado aquí que íbamos a abrir un negocio. Y a ella mañana le daban un trabajo. Y me dijo, con eso podemos vivir tranquilas, ya no vamos a tener preocupaciones. Esa noche él le había escrito a mi mamá, insultándola”, relató con profundo dolor la hija de la víctima.

Emboscada y traición en la noche

Según la reconstrucción de los hechos basada en el testimonio familiar, el agresor aprovechó las horas de descanso en la vivienda para ingresar de manera sigilosa y perpetrar el ataque. Tras poner a salvo únicamente a uno de los menores, el hombre bloqueó los accesos para evitar cualquier tipo de auxilio o escape.

“Supongo que él entró a lo calladito, la vio durmiendo y ahí fue donde él le prendió juego a la casa, sacó a mi hermanito y lo dejó ahí. Y él se vuelve a entrar, cierra la puerta. Y mi mamá no se movía. Mi mamá quedó en la posición de defensa. Quedó totalmente quemada”, detalló la joven sobre los últimos minutos de su madre.

Las dos caras del agresor

Los familiares confirmaron que la pareja ya se encontraba separada, pero el atacante utilizaba una falsa apariencia de amabilidad para mantener la cercanía con el entorno de la mujer. A raíz del siniestro que él mismo provocó, el sujeto también resultó con heridas de gravedad.

“Ya no eran pareja, ya estaban separados. Él se hacía ganar el cariño. O sea, me demostró ser una persona diferente a lo que mostró anoche. Él sí está quemado de la mitad hacia arriba, completamente quemado. La verdad es que tanto enojo, tanto coraje de ver a mi mamá así, de mis hermanos, de verlo. No quiero saber nada de él”, concluyó la hija de la víctima de feminicidio.

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