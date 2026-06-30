¿Por qué nos arrepentimos más de lo que no hicimos que de lo que hicimos? Esto dice la ciencia

El veredicto del tiempo en el cerebro

De acuerdo a una investigación publicada por el medio TN, la científica del comportamiento Leslie John detalla que, justo después de un error, el dolor proviene de lo que sí hicimos, pero con los años la balanza se invierte hacia la inacción.

"Esos pecados de omisión, esos ‘ojalá lo hubiera dicho’, tienden a doler más a la larga porque son más abstractos y más difíciles de reparar”, explica la experta.

Esta dolorosa tendencia en las etapas avanzadas de la vida es respaldada por la experiencia clínica de la médica especialista en cuidados paliativos Susan Block. "Coincido con lo que he escuchado de mis pacientes que se enfrentan al final de sus vidas y piensan mucho en el arrepentimiento; se trata más bien de cosas que no se hicieron”, confirma Block.

La trampa de la hipótesis contrafactual

Por su parte, la neurocientífica Elizabeth Phelps señala que la amígdala cerebral actúa como un detector de amenazas evolutivo que activa una excesiva aversión a la pérdida. El arrepentimiento es, en esencia, una emoción contrafactual que surge en nuestra mente cuando pensamos que "podría haber actuado de otra manera".

Foto: Adobe Stock.

Leslie John coincide plenamente con este enfoque neurocientífico al analizar las consecuencias de la represión en los vínculos interpersonales de los individuos.

De acuerdo con John, "las consecuencias negativas de no compartir se manifiestan en forma de oportunidades perdidas: compañeros que nunca llegan a confiar del todo en uno, amistades que nunca florecen, romances que nunca surgen”.

Herramientas de la neurociencia para la vida

Para mitigar el costo mental de aislarse, las especialistas sugieren usar la autocompasión, escribir los pensamientos y reinterpretar los errores como oportunidades de crecimiento. "Me dije a mí misma que si tenía dudas, simplemente dijera que sí, a menos que haya una razón realmente muy buena que pueda convencerme de decir que no”, concluye Block sobre su regla personal.

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