¡De otro planeta! Crean en Brasil un impresionante tatuaje capilar de Messi que brilla con luz neón

La histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina quedó en segundo plano ante el talento universal de Lionel Messi. En las últimas horas, un video compartido por el creador de contenido y estilista brasileño, Jonas Lima Pereira, se volvió intensamente viral en redes sociales al mostrar un homenaje sin precedentes dedicado al capitán de la Selección Argentina.

El artista capturó la atención de miles de usuarios al realizar un detallado "hair tattoo" (corte artístico con navaja) combinado con una técnica de coloración luminiscente que simula un cartel de neón de alta fidelidad.

Un diseño milimétrico y brillante

La obra de arte, esculpida directamente sobre la cabeza de un fanático, incluye elementos icónicos de la gesta mundialista del astro argentino:

La silueta de Messi: El rostro y la figura del 10 vistiendo la camiseta albiceleste y sosteniendo la Copa del Mundo.

El rostro y la figura del 10 vistiendo la camiseta albiceleste y sosteniendo la Copa del Mundo. Símbolos patrios: El escudo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las tres estrellas de campeonato, balones de fútbol y la leyenda "Made in Argentina".

El escudo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las tres estrellas de campeonato, balones de fútbol y la leyenda "Made in Argentina". El efecto neón: La genialidad del diseño radica en el uso de tintes especiales reactivos en tonos azul y cian. Al apagar las luces del salón y encender una lámpara ultravioleta (UV), el cabello destella con una luz vibrante, transformando el corte en una pieza tridimensional brillante en la oscuridad.

El video original ya acumula miles de reproducciones y compartidos en plataformas como Instagram y Facebook, generando una ola de comentarios positivos tanto de hinchas argentinos como brasileños, quienes aplauden la precisión técnica y el respeto deportivo plasmado en el cabello.

Reacciones en las redes: entre la admiración y la polémica

El ingenioso trabajo de Jonas Lima Pereira no tardó en dividir opiniones entre los usuarios. Por un lado, la comunidad futbolera internacional y los fanáticos albicelestes elogiaron el respeto por la figura del "Diez":

"Los de PSG no le hicieron homenaje por el Mundial, pero él no dudó en acompañar a su amigo Neymar y hacerle homenaje a Pelé. Lionel Messi no solo es campeón del mundo, también es el mejor tipo del planeta. ¡Qué grande que es mi capitán!", expresó emocionado un usuario en redes.

"¡Vamos Argentina! La Scaloneta no es solo fútbol, es arte. El diseño de Messi es de otro planeta y demuestra que la pasión trasciende cualquier frontera".

Sin embargo, el llamativo brillo ultravioleta y la complejidad del corte también despertaron comentarios irónicos y críticas humorísticas por lo extravagante del look:

"Tiene un boliche bailable en la cabeza. Me gusta Messi, pero esto ya es muy ridículo", ironizó una internauta ante la intensidad de los colores fluorescentes.

"Sarpado en grasa... mejor que se dibuje otra cosa en la frente", cuestionaron otros usuarios de forma tajante en la caja de comentarios.

A pesar de las opiniones encontradas sobre la estética del peinado, el video continúa sumando reproducciones, consolidándose como uno de los contenidos más llamativos de la temporada.

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