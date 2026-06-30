Se desplomó tras el gol japonés: hincha brasileño muere durante el Mundial

Un aficionado brasileño de 60 años falleció el lunes tras sufrir un infarto mientras observaba el partido del Mundial de Fútbol entre Brasil y Japón, según reportes de medios locales.

El hecho ocurrió en una panadería, donde el hombre seguía el encuentro cuando, tras el gol del equipo japonés al minuto 29 del primer tiempo, se sintió repentinamente indispuesto, cayó de su silla y se golpeó la cabeza contra el suelo.

De acuerdo con el portal G1, una persona presente en el lugar alertó de inmediato al Servicio Móvil de Emergencias. La paramédica que atendió la llamada identificó un paro cardiorrespiratorio y brindó instrucciones para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaban los equipos de emergencia.

Las maniobras de reanimación fueron realizadas tanto por un testigo como por el personal sanitario que posteriormente llegó al lugar. En total, el paciente fue reanimado en varias ocasiones durante aproximadamente una hora.

Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre no logró sobrevivir y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El caso ha sido registrado por las autoridades locales, mientras un video del momento de la atención circula en redes sociales.

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