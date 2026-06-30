“Fracaso” y “decepción”: la prensa alemana destroza a su selección tras caer ante Paraguay

La eliminación de Alemania a manos de Paraguay en los dieciseisavos del Mundial 2026 generó una fuerte reacción en la prensa alemana, que coincidió en señalar el resultado como un nuevo golpe para una selección que no logra recuperar su mejor nivel desde su título mundial en 2014.

Medios como BILD reaccionaron con un tono muy crítico, calificando la eliminación como un nuevo fracaso y hablando de una actuación que reflejó la frustración del entorno alemán. En sus análisis, se llegó a describir el resultado como una “eliminación dolorosa” para la Mannschaft.

Por su parte, Kicker apuntó al rendimiento deportivo del equipo, señalando que fue una de las grandes decepciones del torneo y cuestionando la falta de respuestas en momentos decisivos, en un análisis donde se habló de un “fracaso en la gestión del partido”.

En tanto, Frankfurter Rundschau centró sus críticas en el seleccionador Julian Nagelsmann, afirmando que la derrota reabre el debate sobre su continuidad, en medio de lo que calificaron como un “proyecto en revisión” dentro de la selección alemana.

Otros medios alemanes también utilizaron expresiones fuertes para describir el impacto del resultado, mencionando una “decepción profunda” y una “nueva pesadilla mundialista” para el fútbol alemán, tras otra eliminación prematura.

Además, se recordó un dato histórico: por primera vez, Alemania perdió una tanda de penales en la historia de los Mundiales, un hecho que incrementa la magnitud de una eliminación que ya es vista como una de las más duras de los últimos años.

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