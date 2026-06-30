Orlando Gill, el héroe paraguayo que vendió sus chuteras para salvar de la muerte a su hijo

Hace apenas unos años, Orlando Gill atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. El arquero paraguayo, nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, tuvo que vender sus botines, camisetas y otros recuerdos de su carrera para afrontar los gastos médicos de su hijo recién nacido, quien atravesaba un delicado estado de salud. Hoy, esa historia de sacrificio tiene un nuevo capítulo: convertirse en el héroe que llevó a Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026.

Foto: @orlando_daniel01

Según su esposa Melissa Ávalos, cuando su hijo Lautaro luchaba por su vida siendo apenas un recién nacido, Orlando Gill vivía una batalla mucho más grande que cualquier partido de fútbol. Sin dinero para afrontar los gastos y con la única esperanza de sacar adelante a su familia, el arquero paraguayo tomó una decisión desgarradora: vendió sus chuteras, la ropa que recibía de su club e incluso la camiseta de la selección paraguaya Sub-20, uno de los recuerdos más preciados de su carrera.

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No le importó quedarse sin nada si eso significaba darle una oportunidad de vivir a su hijo. Hoy, años después, el destino le regaló una revancha inolvidable: esas mismas manos que un día lo sacrificaron todo por su familia fueron las que detuvieron los penales que eliminaron a Alemania y llenaron de esperanza a todo un país.

Gill fue la gran figura en la histórica clasificación de la Albirroja tras detener dos penales en la definición frente a Alemania. Sus atajadas a Kai Havertz y Nick Woltemade permitieron que Paraguay se impusiera por 4-3 desde los doce pasos, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, firmando una de las mayores sorpresas del torneo.

Foto: @orlando_daniel01

El guardameta, de 26 años, se formó en el Sportivo San Lorenzo de Paraguay y actualmente defiende el arco de San Lorenzo de Almagro, en Argentina. Antes de brillar en el Mundial, también debió sobreponerse a las críticas, incluso de referentes históricos del fútbol paraguayo, que cuestionaban su capacidad para liderar desde el arco.

Lejos de dejarse afectar, respondió en la cancha. Con reflejos, personalidad y seguridad bajo los tres palos, se convirtió en el principal responsable de una clasificación que quedará grabada en la memoria del fútbol paraguayo.

Foto: @orlando_daniel01

La historia de Orlando Gill demuestra que detrás de cada héroe deportivo suele haber una larga lucha silenciosa. El arquero que un día sacrificó sus pertenencias para sacar adelante a su familia hoy es el hombre que hizo soñar a todo un país y que buscará seguir escribiendo páginas doradas con Paraguay en la Copa del Mundo.

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