Maradona ya lo predijo en 2018: ¿Qué dijo sobre el Mundial 2026?

Un comentario realizado por Diego Maradona en 2018 volvió a cobrar relevancia en redes sociales en pleno desarrollo del Mundial 2026, despertando la atención de aficionados al fútbol por su tono irónico sobre la organización del torneo.

En aquella ocasión, el exfutbolista argentino bromeó sobre los tres países anfitriones de la Copa del Mundo al afirmar: “Canadá que esquíen, Estados Unidos quiere cuatro tiempos de 25 minutos y al final el que sale ganando es México”.

Con el Mundial 2026 en marcha, el video del comentario volvió a difundirse ampliamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios recordaron la ocurrencia del campeón del mundo de 1986.

Aunque se trató de una broma, las palabras del exastro argentino han sido compartidas por aficionados de distintos países, convirtiéndose nuevamente en uno de los momentos más comentados relacionados con la figura de Maradona durante la actual Copa del Mundo.

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