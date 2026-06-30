La cholita LEGO que emocionó a Bolivia y recordó el valor de las raíces

Una cholita de sonrisa amplia, sombrero, pollera, aguayo y canasta avanza sobre el blanco infinito del salar de Uyuni. La escena dura apenas 15 segundos, pero detrás de esa breve animación hay una historia que conectó con miles de bolivianos dentro y fuera del país.

La creación nació el 27 de mayo, cuando el diseñador Johnny Crespo Machado, fundador de Plastic Motion Studios, publicó un video en TikTok y Facebook como homenaje por el Día de la Madre.

La pieza, inspirada en el estilo de los bloques de construcción, mostró a una mujer de pollera con elementos tradicionales del altiplano y un bebé cargado en el aguayo. La imagen despertó una respuesta inmediata entre los usuarios, que vieron en la animación algo más que un personaje: encontraron memoria, infancia, familia e identidad.

“Nunca te olvides de tus raíces”

Los comentarios comenzaron a multiplicarse rápidamente. Muchos usuarios sintieron que la cholita representaba parte de su propia historia.

Jhenny, una de las primeras personas en reaccionar al video, escribió un mensaje que terminó marcando el tono emocional de la publicación.

“Mi mami es de pollera, mi cuna fue su aguayo, mi ropa fue tejida por sus bellas manos y el primer consejo que recibí de ella fue: ‘Hija mía, nunca te olvides de tus raíces y de tu identidad’”, expresó.

El mensaje encontró eco en otras personas. Clara Colque también recordó una frase que recibió de su padre cuando obtuvo una beca para estudiar en la universidad: “Nunca olvides tus raíces”.

Así, una animación de pocos segundos comenzó a convertirse en un espacio de memoria colectiva. Cada comentario sumaba una historia familiar, una enseñanza o un recuerdo ligado a la identidad boliviana.

Una idea que puede crecer

La creatividad del personaje también despertó nuevas propuestas. La página Centro Rendimiento Breaking sugirió convertir a la cholita en una serie para niños, a lo que Crespo respondió con una frase breve pero abierta: “Lo voy a tomar en cuenta”.

Esa reacción mostró que la publicación no solo generó nostalgia, sino también imaginación sobre nuevas formas de contar Bolivia desde lo digital, lo cultural y lo familiar.

Más que una animación, muchos usuarios vieron en la cholita un símbolo de sus madres, abuelas, comunidades y raíces; una figura pequeña, pero cargada de significado.

Un experimento que superó expectativas

Mientras los comentarios seguían creciendo, el creador compartió que el experimento había superado ampliamente sus expectativas. La prueba lanzada desde una cuenta nueva en TikTok comenzó a alcanzar una difusión que no había previsto.

En apenas 24 horas, el video superó las 115.000 reproducciones, recibió más de 9.000 “Me gusta”, acumuló cientos de comentarios y fue compartido más de un millar de veces.

Para Crespo, el resultado dejó una conclusión clara: la tecnología y la inteligencia artificial pueden ser herramientas poderosas, pero lo que realmente impulsa una historia es su capacidad de conectar emocionalmente con la gente.

“El verdadero poder está en lograr esa conexión emocional profunda”, reflexionó.

Del homenaje familiar al orgullo nacional

El alcance del video no se quedó en TikTok y Facebook. El 8 de junio, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía compartió la animación en sus redes sociales con un mensaje dedicado al orgullo boliviano.

“Cuando mantenemos nuestras raíces vivas y somos auténticos, no hay fronteras que nos detengan”, publicó la institución.

A partir de ese momento, la cholita digital comenzó a circular con mayor fuerza. Medios de comunicación replicaron la historia y miles de usuarios compartieron el video, que encontró en la identidad cultural su principal motor de difusión.

Días después, el propio creador agradeció al ministerio y a quienes ayudaron a multiplicar el alcance de la animación.

“Nunca imaginé que 15 segundos de video con IA pudieran llegar tan lejos. Cuando el contenido conecta con las emociones, no hay quien lo detenga”, escribió en su cuenta de Facebook.

Así, la pequeña cholita inspirada en bloques de construcción logró destacar por una razón sencilla: recordó que la identidad también puede contarse desde la creatividad, la tecnología y el corazón.

En tiempos donde lo digital avanza rápido, esta animación dejó un mensaje claro: las raíces no se pierden cuando se cuentan con orgullo.

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