“Amenazas de paros y bloqueos son del pasado”: Rodrigo Paz pide al TSJ priorizar diálogo ante advertencias de paro

Desde Paraguay, el presidente afirmó que el Gobierno apostará por el diálogo para resolver los conflictos, pero advirtió que se actuará con firmeza y pidió a la justicia sancionar a quienes causaron daño al país.

El presidente Rodrigo Paz, desde Paraguay, afirmó que Bolivia debe ingresar a una nueva etapa de orden, diálogo y concertación, dejando atrás las amenazas de paros y bloqueos como mecanismo de presión.

El mandatario sostuvo que ese tipo de medidas corresponden a una lógica política de los últimos 20 años y remarcó que el actual Gobierno buscará resolver los conflictos mediante el diálogo.

“El momento de ordenar la casa siempre bajo el diálogo. Aquí amenazas de paros, amenazas de bloqueos, eso son del pasado. Ese es el pensamiento de los 20 últimos años”, afirmó Paz.

Diálogo y concertación

El jefe de Estado señaló que la modernidad y el siglo XXI exigen una forma distinta de encarar los problemas del país, basada en la concertación y no en la confrontación.

“Bajo la lógica del diálogo y la concertación, eso es la modernidad, eso es el siglo XXI”, sostuvo.

Paz remarcó que el Gobierno mantendrá abiertos los espacios de diálogo, pero también asumirá las responsabilidades que le corresponden para garantizar el orden y la estabilidad del país.

Pide justicia contra responsables

El presidente también pidió que las personas responsables de causar daño al país durante los bloqueos sean puestas ante la justicia.

“Mire, primero pongamos a los culpables donde tienen que estar, ante la justicia”, manifestó.

En ese marco, solicitó la colaboración del sistema judicial y del Ministerio Público para investigar y sancionar a quienes hubieran incurrido en hechos que afectaron al país.

“Espero que la justicia y la Fiscalía nos colaboren, porque hay gente que ha hecho mucho daño bloqueando y eso requerimos una justicia fuerte, firme y una Fiscalía que pueda aplicar”, señaló.

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