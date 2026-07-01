El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que para este miércoles se prevé una temperatura mínima de 20 grados, con cielos soleados y ráfagas de viento del norte que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

"Vamos a tener una mínima de 20 y una máxima de 30 grados con cielos soleados. Se va a sentir el calor, pero además habrá ráfagas de vientos del norte de hasta 70 kilómetros por hora. Es la antesala del frío que se presentará en las últimas horas del miércoles", explicó.

Según el especialista, el ingreso del frente frío estará acompañado de lluvias y fuertes vientos del sur, condiciones que se mantendrán durante toda la jornada del jueves.

Para ese día se pronostica una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18 grados, marcando un descenso importante.

El viernes continuará el ambiente fresco, con una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, mientras persistirán los vientos del sur.

El sábado se registrará la temperatura más baja de la semana, con una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados, aunque se espera una recuperación del ambiente durante las horas de la tarde.

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