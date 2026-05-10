Personas en situación de calle se dan modos para protegerse del frío

En diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se pudo observar a personas en situación de calle enfrentando las bajas temperaturas que se registran.

Muchas de ellas duermen en las aceras utilizando frazadas, cartones, plásticos y otros materiales improvisados para protegerse del frío.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este frente frío continuará afectando a la región durante varios días más, manteniendo las bajas temperaturas en gran parte del departamento.

Ante esta situación, se aguarda un informe oficial del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre la fecha en la que se habilitará el albergue temporal de invierno, destinado a brindar refugio a las personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada de frío.

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