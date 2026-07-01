En medio de profundas muestras de dolor, los restos de la víctima de este presunto feminicidio están siendo velados en su propio domicilio de Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz, donde la tragedia ha dejado a tres hijos en la absoluta orfandad. Su progenitor, hizo un llamado público a la solidaridad de la ciudadanía para afrontar los gastos de sepelio.

“La encontré muerta quemándose en su propia casa; llegamos cuando todo se estaba quemando ya. Deja tres hijos, uno de seis años, uno de quince y otro de veintiuno, por lo que pido a todos los que la conocen que por favor traten de colaborarnos con los recursos que necesitamos”, manifestó el padre de la víctima.

Indicios de un ataque planificado

Por su parte, el Ministerio Público concentra sus esfuerzos en esclarecer la dinámica del siniestro que dejó el cuerpo de la mujer totalmente calcinado en el interior de la vivienda. Durante los peritajes realizados en la escena del crimen, las autoridades colectaron un arma blanca que habría sido utilizada por el agresor antes de iniciar el fuego.

“Estamos indagando a efectos de evidenciar un posible feminicidio y establecer la participación del denunciado, quien se encuentra hospitalizado con quemaduras en el 60 o 70% del cuerpo. Se ha encontrado un cuchillo de cocina que se presume hubiese sido utilizado por esta persona para poder victimarla”, informó la Fiscalía.

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