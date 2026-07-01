Clausuran tres puestos en el mercado La Pampa y rescatan a 14 loritos que eran vendidos ilegalmente

En un operativo de control ejecutado por la Intendencia Municipal del Cercado, se procedió a la clausura de tres puestos de venta en el mercado La Pampa tras evidenciarse la comercialización ilegal de fauna silvestre. Durante la intervención, las autoridades lograron rescatar a 14 aves exóticas que se encontraban retenidas en condiciones precarias.

El operativo, que contó con el respaldo de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y la Dirección de Zoonosis, busca sentar un precedente drástico contra el tráfico de animales en los centros de abasto de la ciudad.

Rescate y clausura inmediata

El intendente municipal, Enrique Navia, informó que las aves rescatadas corresponden a 14 cotorras (loritos), especies cuya venta está estrictamente prohibida por normativas nacionales y municipales. Los animales pretendían ser comercializados de manera clandestina y bajo pésimas condiciones de salubridad.

"Se decomisaron 14 cotorras de las casetas. Tres puestos han sido clausurados porque no pueden vender este tipo de animales. Funciona como cualquier kiosco: si vende algo que no está permitido, se procede a la clausura. Deberán pagar la multa la primera vez antes de poder reabrir", explicó Navia.

El funcionario detalló que el operativo comenzó a gestarse el pasado sábado; sin embargo, la clausura de los locales se postergó estratégicamente para hoy con el fin de garantizar que el resto de los animales domésticos que albergaban los puestos fueran retirados de forma segura y no sufrieran daños.

Destino de las especies rescatadas

Tras el decomiso, los 14 loritos fueron entregados de manera inmediata al personal de la Dirección de Medio Ambiente del municipio para su evaluación médica, rehabilitación y posterior reinserción o derivación a refugios autorizados.

Las autoridades recordaron a la población que la tenencia, caza y comercialización de animales silvestres y exóticos constituye un delito ambiental penado por ley, por lo que instaron a la ciudadanía a denunciar estos hechos y evitar la compra de estas especies.

Mira la programación en Red Uno Play