Viajes, paseos y deporte: los planes para estas vacaciones de invierno

Con la llegada de las vacaciones de invierno, muchas familias ya comenzaron a planificar cómo aprovechar las dos semanas de descanso pedagógico junto a los más pequeños. Viajes, paseos, visitas familiares y actividades deportivas figuran entre las principales opciones para disfrutar este receso.

Algunos padres aseguraron que aprovecharán este tiempo para salir de la ciudad y compartir en familia.

"Ir a la Chiquitanía, a San José de Chiquitos", comentó una madre, mientras que otra señaló: "Visitar a los familiares en Cochabamba".

Para muchas familias, el objetivo principal es fortalecer el tiempo de convivencia con los niños. "Aprovechando al máximo las vacaciones, que es la oportunidad que tenemos para estar en familia y disfrutar", agregó una madre.

Quienes permanecerán en Santa Cruz también optarán por actividades recreativas y al aire libre. "Salir a pasear. A disfrutar, a despejar un ratito la mente con los niños", manifestó.

El deporte también será protagonista durante estas vacaciones. Padres de familia indicaron que aprovecharán el receso para que sus hijos continúen practicando distintas disciplinas.

De esta manera, las vacaciones de invierno se presentan como una oportunidad para descansar de las actividades escolares, compartir en familia y fomentar la recreación, ya sea mediante viajes, paseos o la práctica de actividades deportivas.

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