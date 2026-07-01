Sector cisternero solicitará una reunión con YPFB para revisar fletes

El sector cisternero acordó en una asamblea solicitar una reunión con YPFB para plantear un reajuste de los fletes internacionales, tras advertir que el incremento del tipo de cambio está elevando significativamente sus costos de operación.

La decisión fue asumida durante una asamblea realizada este martes, en la que los transportistas analizaron los efectos económicos que enfrenta el sector y la situación del abastecimiento de combustibles en el país.

El presidente del sector cisternero, Sergio Kosky, explicó que el transporte internacional se ha visto afectado por el aumento en el costo de los seguros, repuestos e insumos, cuyos precios ya se ajustan al tipo de cambio vigente en el mercado.

"Se va a pedir una reunión con YPFB para tratar el efecto del tipo de cambio, ya que realizamos transporte internacional y estamos siendo afectados. El seguro y todos los insumos que consumimos han subido de precio, por lo que también vamos a solicitar un reajuste de los fletes", señaló.

Kosky indicó que el objetivo es actualizar las tarifas para que reflejen el incremento de los costos y permitan mantener la prestación del servicio sin afectar la operación del sector.

Respecto al abastecimiento de combustibles, aseguró que todas las cisternas continúan trabajando para YPFB y para clientes privados, con unidades operando desde Argentina y Paraguay. Sin embargo, sostuvo que los volúmenes de combustible que ingresan al país aún no son suficientes para normalizar el suministro.

"Se está despachando combustible, pero claramente los volúmenes no son suficientes. Seguimos viendo filas y preocupación en el sector productivo", afirmó.

El dirigente señaló que, si el flujo de combustible aumenta y se mantiene de forma continua, la normalización del abastecimiento podría lograrse en los próximos días.

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