El Cristo de la Concordia y las gradas de la serranía de San Pedro, uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, se han convertido en un escenario de alta peligrosidad. Comerciantes de la zona denunciaron una alarmante ola de robos violentos contra visitantes, la falta de control policial oportuno y una macabra estrategia delictiva: los delincuentes asesinan y mutilan a los perros guardianes de la zona para poder cometer sus atracos sin resistencia.

Los delitos se concentran principalmente en horas de la tarde y la noche, dejando desprotegidos tanto a turistas extranjeros como a ciudadanos que suben a realizar actividades deportivas.

Violencia con machetes y saña contra los animales

Las vendedoras del sector relataron con impotencia que los asaltantes operan escondidos en los bordes de las escalinatas, utilizando armas blancas para amedrentar a sus víctimas. "A los turistas les quitan todo: celulares, dinero. Llegan aquí abajo heridos, cojeando y ensangrentados por cortes punzocortantes", manifestó una comerciante, quien incluso tuvo que prestarle dinero a un visitante que quedó completamente despojado de sus pertenencias.

La violencia de los criminales también se ha ensañado con los animales del lugar. Para facilitar los atracos, los delincuentes han matado a cinco perros de la zona y herido de gravedad a varios más utilizando machetes y cuchillos.

"Aquí alimentamos a más de diez perritos para que nos ayuden a cuidar. Pero aparecen cortados de su pancita o de su carita. A uno de los perros grandes, 'Choco', le cortaron el rostro con un machete hace dos semanas. Zoonosis o la empresa de aseo (EMSA) tienen que recoger constantemente perritos muertos aquí arriba", denunció una de las vendedoras, alertando que una joven civil también fue víctima de un "machetazo" en la cabeza meses atrás.

Custodia insuficiente tras las 19:00

Aunque durante un recorrido nocturno se constató la presencia de guardias municipales patrullando a pie y en bicicletas, las comerciantes aseguran que el despliegue es completamente insuficiente y casi nulo a partir de las 19:00 horas, el momento de mayor vulnerabilidad.

Debido a que los delincuentes también roban la mercadería y las herramientas de trabajo de las vendedoras —quienes reportan haber sido víctimas de hurtos hasta en tres ocasiones—, muchas de ellas se ven obligadas a pernoctar a la intemperie en la serranía para proteger sus puestos.

Clamor por resguardo policial y municipal

A pesar de la inseguridad, decenas de personas continúan subiendo el cerro durante la noche cargando teléfonos celulares y linternas, quedando expuestos debido a la vasta extensión del terreno y las pocas luminarias.

Las trabajadoras del cerro de San Pedro exigieron de manera urgente a la Alcaldía de Cochabamba y a la Policía Boliviana establecer un plan de contingencia coordinado y permanente. Recordaron a las autoridades que la desprotección del Cristo de la Concordia no solo arriesga vidas, sino que ahuyenta el turismo, que es el principal sustento económico de decenas de familias en la región.

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