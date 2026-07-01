Con la tradicional iza de las banderas en la plaza Murillo, este miércoles comenzaron oficialmente las actividades conmemorativas por los 217 años de la Gesta Libertaria del departamento de La Paz, marcando el inicio del mes de julio.

El acto protocolar reunió a autoridades nacionales, departamentales y legislativas, entre ellas el gobernador de La Paz, Luis Revilla; el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila; el presidente de la Asamblea Departamental, Rufo Calle; además de ministros de Estado, viceministros, diputados, asambleístas y representantes de distintas instituciones.

Durante la ceremonia fueron izadas la bandera de Bolivia, la bandera del departamento de La Paz, la Whipala y la bandera de la Flor de Patujú, en presencia de efectivos de los Colorados de Bolivia, la Policía Boliviana y otras unidades militares.

Fiestas julianas

Las autoridades destacaron que las actividades por las Fiestas Julias se desarrollarán durante todo el mes, con una agenda que contempla actos cívicos, culturales y protocolares, además de la tradicional Verbena Paceña la noche del 15 de julio y los homenajes oficiales del 16 de julio, fecha en la que se recuerda la Revolución de 1809.

Asimismo, se resaltó que las celebraciones buscan contribuir a la reactivación económica del departamento, luego de las afectaciones provocadas por más de 50 días de bloqueos y conflictos sociales que perjudicaron a comerciantes, emprendedores y diversos sectores productivos.

Con este primer acto en el Kilómetro Cero, La Paz dio inicio oficialmente al mes dedicado a conmemorar su gesta libertaria y a promover actividades que fortalecen la identidad e historia paceña.

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