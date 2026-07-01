¿Cómo estará el clima este miércoles 1 de julio? Este es el pronóstico del Senamhi

En algunas regiones del país predominarán los cielos despejados y en otros poco nublados, mientras la sensación térmica continúa en descenso por la temporada fría. Sin embargo, en el oriente las temperaturas continúan estables.
01/07/2026 7:25
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 1 de julio se registrarán cielos nubosos y despejados, según la región, sin probabilidad de lluvias en gran parte del país. El pronóstico también anticipa temperaturas bajo cero en el occidente y un ambiente cálido en el oriente.
Occidente
En el occidente del país se presentará una jornada con cielos nubosos en algunas zonas y con temperaturas bajo cero.
La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 3°C y 19°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -7°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -6°C y 17°C.
Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 14°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que se mantienen estables.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 30°C.
Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 8°C y 24°C.
Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 7°C a los 20°C.
Oriente
En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos despejados que mantiene temperaturas templadas y cálidas.
Santa Cruz tendrá una jornada con cielos despejados y temperaturas entre 15°C y 32°C.
Trinidad prevé cielos despejados y una mínima de 20°C con una máxima de 32°C y sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 34°C.
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