La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. Bélgica y Senegal protagonizan uno de los cruces de la jornada en Seattle, mientras Inglaterra se enfrenta a RD Congo en Atlanta. El programa se completa con el duelo entre Estados Unidos, uno de los países anfitriones, y Bosnia y Herzegovina en la Bahía de San Francisco, con un puesto en los octavos de final en juego.

Inglaterra vs. RD Congo, en vivo por Red Uno

El primer duelo del día enfrentará a Inglaterra y República Democrática del Congo, desde las 12:00 (hora de Bolivia) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

En Bolivia, el partido será transmitido en vivo por Red Uno.

Los ingleses parten como favoritos, pero la selección africana intentará dar una de las grandes sorpresas del torneo.

Partidos de este miércoles 1 de julio (hora de Bolivia)

12:00 | Inglaterra vs. República Democrática del Congo Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

16:00 | Bélgica vs. Senegal Lumen Field (Seattle)

20:00 | Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina Levi's Stadium (San Francisco)



Todos los partidos de la Copa del Mundo se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales con derechos de transmisión, como TyC Sports, DSports y Paramount+.

Se juegan los boletos a octavos de final

Con el nuevo formato del Mundial de 48 selecciones, la competencia ingresó a los dieciseisavos de final, una instancia de eliminación directa en la que cualquier error puede significar la despedida del torneo.

Inglaterra intentará confirmar su favoritismo, Bélgica afrontará un exigente desafío frente a Senegal y Estados Unidos buscará aprovechar su condición de anfitrión para seguir en carrera ante Bosnia y Herzegovina.

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