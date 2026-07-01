Lula acuerda con Paz acelerar las negociaciones entre Petrobras y YPFB para explotar gas

Los Gobiernos de Brasil y Bolivia acelerarán las negociaciones entre las petroleras estatales Petrobras y YPFB para aumentar la explotación de gas natural, afirmó el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras un encuentro este martes con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz.



"Decidimos acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas", afirmó Lula en un mensaje que publicó en sus redes sociales tras la entrevista que tuvo con Paz, con quien coincidió en la cumbre que tuvieron los presidentes de los países del Mercosur este martes en Luque (Paraguay).

El líder progresista brasileño agregó que el asunto será discutido en una reunión que la presidenta de Petrobras, Magda Chambriand, tendrá esta misma semana en Río de Janeiro con los miembros de una delegación ministerial enviada por Bolivia.



Las negociaciones entre ambos países para intentar elevar los volúmenes de gas natural que Petrobras extrae en Bolivia y aumentar el envío del combustible a Brasil comenzaron en enero pasado, en una visita oficial que Paz hizo a Brasilia.



Lula destacó la cooperación energética como el pilar fundamental de las relaciones entre ambos países, especialmente en momentos en que los conflictos mundiales amenazan el suministro y el abastecimiento de combustibles.



El presidente brasileño afirmó que era necesario mantener a Bolivia como el mayor proveedor de gas natural de Brasil, especialmente por tratarse de una "fuente confiable" y porque los dos países ya cuentan con un gasoducto de 3.150 kilómetros de extensión con capacidad para transportar hasta treinta millones de metros cúbicos diarios.



Petrobras, que llegó a ser responsable del 60 % de la producción de gas natural boliviano, opera hoy el 25 % del total producido en el país.



De acuerdo con Lula, además de una delegación para las negociaciones sobre gas natural, Paz también se comprometió este martes a enviar a Brasil una delegación para abordar asuntos de interés común sobre la Amazonia.



Según el jefe de Estado de Brasil, Paz aprovechó la entrevista para relatar los avances que ha logrado en su diálogo con los movimientos sociales bolivianos para solucionar la crisis que enfrenta el país por los bloqueos de carreteras.



El presidente boliviano "me relató la importancia que tuvo la manifestación púbica hecha por Brasil en defensa de la democracia y por el entendimiento de las partes sin violencia, y agradeció el apoyo humanitario de alimentos y medicinas enviadas por el gobierno brasileño".



Los presidentes del Mercosur aprobaron en la Cumbre de Luque una declaración en la que reiteraron su solidaridad con el Gobierno boliviano y rechazaron cualquier conducta que "comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica" en el país andino.



La declaración expresa la "profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia", que vivió cincuenta días de conflicto social y protestas impulsadas por sectores que exigían la renuncia de Paz.



El conflicto en Bolivia ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos dieciséis fallecidos, trece por falta de atención médica oportuna por los bloqueos. EFE

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