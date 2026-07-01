En el segundo día de la implementación del tipo de cambio flexible en Bolivia, en las calles cruceñas existe un panorama de tranquilidad y asimilación por parte de la ciudadanía, de acuerdo a lo que indican los librecambistas. Reportan que las transacciones operan sin sobresaltos debido a que los valores actuales ya se manejaban de forma extraoficial desde hace varios meses.

“Normal, porque ya hace dos o tres meses atrás está en ese mismo precio, así que no es nada ya, no varía de nada justamente", explicó un operador del sector al evaluar la reacción de los usuarios en las calles.

Cotizaciones reales y demanda estable

De acuerdo a lo que indican, se mantienen bajo los parámetros habituales de cualquier jornada laboral. Los cambistas explicaron en detalle el margen con el que están trabajando para garantizar la fluidez de las operaciones.

“Lo estamos comprando a Bs. 9,80 o Bs. 9,85 y se vende con Bs. 9,90; la gente lo está recibiendo bien", afirmó otro librecambista, quien además enfatizó de manera directa que "la demanda del dólar está normal”.

Un giro estructural en la política económica

Esta transformación estructural es el resultado directo de la Resolución Ministerial N° 245 que fue promulgada recientemente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Con esta decisión jurídica, el Poder Ejecutivo deja atrás de manera definitiva una política de congelamiento del dólar que se mantuvo vigente por casi 15 años.

La nueva regulación estipula que el Banco Central de Bolivia guiará el proceso basándose estrictamente en las fluctuaciones diarias que muestren la oferta y la demanda dentro del circuito financiero. El propósito central de las autoridades con este viraje hacia la flexibilidad es corregir las distorsiones de la economía, impulsar el comercio exterior y sincerar el acceso real a las divisas.

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