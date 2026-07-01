En cumplimiento con el nuevo esquema financiero del país, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó a las 20:00 de hoy la cotización oficial del dólar estadounidense que regirá este miércoles 1 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,76.

Con este dato, el valor oficial se mantiene en el mismo nivel registrado este martes, luego de haber iniciado la semana con una tendencia al alza. Como se recuerda, el pasado lunes 29 de junio arrancó formalmente el nuevo régimen cambiario flexible con una cotización inicial de Bs 9,73, tras la implementación dispuesta por el Gobierno nacional mediante la Resolución Ministerial N° 245.

Publicación del BCB.

De acuerdo con las nuevas reglas de juego, el valor de la divisa extranjera dejó atrás el histórico esquema de tipo de cambio fijo. A partir de ahora, la cotización oficial se actualiza cada día hábil a las 20:00, calculándose sobre la base del promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas por los bancos y entidades del sistema financiero.

Por otro lado, el mercado informal también registró movimientos al cierre de la jornada. De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró este martes 30 de junio en Bs 9,94 para la compra y Bs 9,93 para la venta.

dolarboliviahoy.com

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