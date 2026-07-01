La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que a partir de este miércoles 1 de julio se encuentra habilitado, a nivel nacional, el pago de las pensiones correspondientes al mes de junio.

Pensión del mes de junio

La entidad señaló que los beneficiarios podrán cobrar sus pensiones en las 40 entidades financieras autorizadas en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio.

La Gestora recordó que el cronograma de pagos se rige por el Decreto Supremo N° 0822, del 16 de marzo de 2011, que establece que el pago mensual de las pensiones debe realizarse entre el primer y el séptimo día del mes siguiente.

Cronograma anual

Asimismo, la institución publicó el calendario de pagos para el resto de la gestión 2026. De acuerdo con el cronograma, la renta correspondiente a julio será pagada el 1 de agosto; la de agosto, el 1 de septiembre; y la de septiembre, el 1 de octubre.

El calendario también establece que el pago de octubre se efectuará el 3 de noviembre; el de noviembre y el aguinaldo serán cancelados el 1 de diciembre; mientras que la pensión correspondiente a diciembre estará disponible desde el 2 de enero de 2027.

La Gestora recomendó a los jubilados y beneficiarios acudir a las entidades financieras habilitadas en las fechas establecidas para realizar el cobro de sus pensiones.

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