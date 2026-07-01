Mercosur rechaza cualquier conducta que comprometa la estabilidad democrática en Bolivia

Los presidentes del Mercosur ratificaron este martes su solidaridad con el Gobierno del mandatario boliviano, Rodrigo Paz, y rechazaron cualquier conducta que "comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica" en el país andino.



Paz y los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Chile, José Antonio Kast, aprobaron una declaración durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, celebrada en la ciudad de Luque, cercana a Asunción.



El canciller argentino, Pablo Quirno, suscribió el documento en representación del presidente Javier Milei, quien canceló el lunes su asistencia a la cumbre.



La declaración, difundida por el Gobierno paraguayo, expresa la "profunda preocupación por la situación humanitaria en Bolivia", que vivió 50 días de conflicto social y protestas impulsadas por sectores que exigían la renuncia de Paz.



Según el documento, los líderes suramericanos "rechazaron toda acción que implique violencia, interrupciones de servicios esenciales, amenaza a infraestructuras críticas o cualquier otra conducta que comprometa la estabilidad democrática, el Estado de Derecho y la convivencia pacífica" en Bolivia.



En ese sentido, ratificaron "la necesidad del pleno respeto al Gobierno legítimo y constitucional" de Bolivia, liderado por Paz, que asumió el cargo hace poco más de siete meses.



Además, exhortaron a "todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo", el respeto, el "pleno reconocimiento" de las instituciones democráticas y la preservación de la paz social.



El conflicto en Bolivia, que inició el 6 de mayo, ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 por falta de atención médica oportuna por los bloqueos.



Uruguay recibió este martes de Paraguay la presidencia semestral del bloque al cierre de la cumbre. EFE

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