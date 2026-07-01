Operativo antidroga destapa un arsenal de armas en el Trópico de Cochabamba

Un operativo de interdicción al narcotráfico ejecutado por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) permitió el hallazgo y secuestro de un arsenal de armas de fuego en el sindicato Nueva América, en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba.

Durante la intervención se decomisaron ocho armas largas, ocho cargadores, municiones de distintos calibres, radios portátiles de comunicación, un chaleco antibalas de uso táctico y paquetes con sustancias controladas, según el informe policial.

Todo el material incautado fue trasladado bajo fuerte custodia a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde se iniciaron las pericias de criminalística para establecer su procedencia y posible vinculación con redes delictivas.

Incautan arsenal oculto y fábrica de droga en operativos en el Trópico de Cochabamba . Foto: Policía Boliviana

El operativo forma parte de las acciones de patrullaje e interdicción en zonas del trópico cochabambino, consideradas de alta sensibilidad en la lucha contra el narcotráfico.

De forma simultánea, en el sindicato Germán Busch del municipio de Shinahota, efectivos de la Felcn localizaron y destruyeron una fábrica móvil de pasta base de cocaína.

En la intervención se procedió a la destrucción de la infraestructura clandestina, la incineración de cocaína líquida (conocida como “agua rica”) y la neutralización de insumos químicos utilizados en la elaboración de sustancias controladas.

Incautan arsenal oculto y fábrica de droga en operativos en el Trópico de Cochabamba . Foto: Policía Boliviana

Reanudación de operativos antinarcóticos

Las autoridades policiales señalaron que estos resultados se registran tras la reanudación de las labores de interdicción al narcotráfico en la región, luego de más de 50 días de suspensión por bloqueos registrados en el trópico de Cochabamba.

El caso continúa en investigación para determinar posibles responsables y conexiones del material incautado con organizaciones criminales.

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