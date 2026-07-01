La Fiscalía de Santa Cruz informó nuevos detalles sobre el caso de la bebé de 10 días de nacida que fue hallada semienterrada en la zona norte de la capital cruceña. De acuerdo con la investigación preliminar, además de los padres de la menor, una tercera persona habría participado en la planificación del crimen y facilitado los medios para cometer el hecho.

La fiscal asignada al caso, Rose Mary Barrientos Ruiz, explicó que las investigaciones comenzaron luego de que un familiar de la madre denunciara la desaparición de la recién nacida. A partir de ese momento, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron las primeras diligencias que permitieron esclarecer lo ocurrido.

Según la autoridad, las pesquisas establecen que el padre y la madre habrían decidido quitarle la vida a la bebé al considerar que representaba “un obstáculo para su crecimiento personal y profesional”.

Barrientos señaló que la menor nació el 2 de junio y, de acuerdo con la investigación, fue asesinada cuando tenía apenas 10 días de vida. Su cuerpo fue encontrado durante un operativo realizado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y efectivos de la Felcc.

“La bebé permaneció más de 20 días en ese lugar hasta que se logró el levantamiento legal del cadáver”, indicó la fiscal.

Asimismo, reveló que el Ministerio Público ya cuenta con documentación y elementos de convicción suficientes para sustentar la imputación formal contra los involucrados durante la audiencia cautelar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación es la presunta participación del hermano del padre de la recién nacida.

“Existe una tercera persona que también participó en la planificación del hecho. Sería el hermano del padre, quien estuvo presente durante la planificación y facilitó un medicamento anestésico de uso exclusivo de médicos anestesiólogos. Además, prestó la motocicleta utilizada por los padres”, afirmó Barrientos.

La fiscal agregó que, durante sus declaraciones informativas, los padres decidieron acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio. No obstante, aseguró que esa decisión no impide que el Ministerio Público continúe con el proceso penal, ya que existen otros elementos probatorios que respaldan la investigación.

Respecto a los investigados, informó que los tres son oriundos de Sucre. El padre es estudiante y reside en Santa Cruz desde hace aproximadamente dos años, mientras que la madre culminó el bachillerato el año pasado y posteriormente se trasladó a la capital cruceña durante su embarazo para reunirse con el progenitor de la bebé.

La Fiscalía anunció que la imputación formal será presentada en las próximas horas y quedará en manos de la autoridad jurisdiccional fijar la fecha y hora de la audiencia cautelar. Tanto el Ministerio Público como la Policía solicitarán las medidas que correspondan dentro del proceso.

En caso de ser hallados culpables, los investigados podrían enfrentar una pena de hasta 30 años de presidio, sanción establecida para el delito de infanticidio, equivalente a la prevista para feminicidio y asesinato.

Al finalizar, la fiscal calificó el caso como uno de los hechos más graves registrados en el país y aseguró que el Ministerio Público agotará todos los recursos legales para esclarecer completamente lo ocurrido y procurar que los responsables reciban la máxima sanción prevista por la ley.

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