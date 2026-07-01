La Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirmó que tres personas fueron aprehendidas en el marco de la investigación por el presunto infanticidio de una recién nacida en el municipio de Warnes. Entre los investigados se encuentran los padres de la menor y un tío por línea paterna, quien presuntamente proporcionó la sustancia tóxica utilizada para acabar con la vida de la bebé.

La jefa de la Defensoría, Daniela Hurtado, informó que el caso comenzó a investigarse luego de que una tía materna advirtiera que la recién nacida llevaba aproximadamente 20 días desaparecida.

"El 29 de junio, la tía le preguntó a la progenitora dónde se encontraba el bebé, ya que llevaba alrededor de 20 días desaparecida. Incluso pensó que la niña podía haber sido vendida, por lo que acudió a la División de Trata y Tráfico para denunciar el hecho", explicó.

A partir de esa denuncia, la Policía inició las investigaciones y se trasladó hasta el domicilio de los padres, quienes, según la Defensoría, confesaron haber quitado la vida a la menor.

"Los progenitores refirieron que le habían quitado la vida con ayuda de un tío por línea paterna, quien incluso proporcionó el medicamento", señaló Hurtado.

La autoridad precisó que el tercer aprehendido es el tío paterno, debido a que habría facilitado la sustancia tóxica que, de acuerdo con el informe médico forense, fue inyectada a la bebé.

Asimismo, indicó que fueron los propios padres quienes guiaron a los investigadores hasta el lugar donde el cuerpo de la menor había sido enterrado.

Respecto a la participación de la Defensoría, Hurtado explicó que la institución trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público en el desarrollo de las investigaciones, pese a que el hecho ocurrió en la jurisdicción del municipio de Warnes.

Indicó que ya se realizaron las coordinaciones con la fiscal del caso, Rosemarie Barrientos, y se gestionan distintos requerimientos investigativos, entre ellos la verificación de información relacionada con el nacimiento de la menor en el Hospital El Bajío.

Los tres aprehendidos permanecen bajo custodia y se espera que en las próximas horas sean puestos a disposición de la autoridad judicial para la realización de su audiencia de medidas cautelares.

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