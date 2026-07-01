Bebé de 10 días fue encontrada semienterrada; tres familiares están aprehendidos

Santa Cruz registra un nuevo caso de presunto infanticidio. Una bebé de 10 días de nacida fue encontrada sin vida y semienterrada en un lote baldío de la comunidad de Clara Chuchío, en la zona norte del departamento. Por el hecho fueron aprehendidos sus padres, de 18 y 19 años, además del tío de la menor.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), la pareja habría planificado acabar con la vida de la bebé debido a que consideraban que no contaban con los recursos ni las condiciones para su crianza.

Tras las declaraciones informativas de los padres y del tío, los investigadores lograron ubicar el lugar donde había sido ocultado el cuerpo de la menor, que estaba semienterrado en una fosa improvisada.

Durante el levantamiento de indicios, la Policía encontró jeringas y medicamentos dentro de la bolsa donde se hallaba el cuerpo. Los investigadores no descartan que a la bebé se le hubieran administrado medicamentos en exceso, lo que habría provocado su muerte.

El Ministerio Público ya presentó la imputación formal por el delito de infanticidio contra los progenitores y anunció que la investigación podría ampliarse por el delito de asesinato, debido a los indicios de una presunta planificación previa del crimen.

Los tres aprehendidos permanecen en dependencias de la Felcc a la espera de que se fije la audiencia de medidas cautelares.

Para este jueves se tiene previsto que la fiscal especializada en Delitos Contra la Vida brinde un informe oficial con los resultados de la autopsia médico-legal, las causas exactas del fallecimiento y los avances de la investigación, además de establecer si existen otras personas involucradas en el caso.

Entretanto, el cuerpo de la bebé permanece en la morgue judicial de La Pampa de la Isla, a la espera de que familiares realicen los trámites correspondientes para su retiro.

Según datos preliminares de las autoridades, este sería el quinto caso de infanticidio registrado en el departamento de Santa Cruz en lo que va del año.

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