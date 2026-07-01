En el inicio de las Fiestas Julias, ministro llama al diálogo y la unidad de los bolivianos

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, hizo un llamado a la unidad y al diálogo entre los bolivianos durante el acto de inicio de las Fiestas Julias, realizado este miércoles en la plaza Murillo, en conmemoración de los 217 años de la Gesta Libertaria de La Paz.

Llamado a la unidad

La autoridad afirmó que el país debe abrir un nuevo camino basado en la comprensión y el entendimiento entre los ciudadanos, recordando una enseñanza de su padre para destacar la importancia de resolver los conflictos mediante el diálogo.

"Mi padre, que fue un hombre campesino y aymara, siempre decía que cuando hay una pelea en la familia hay que sentarse a hablar. Dialogando siempre se llega a comprender, dialogando siempre se llega a algo", expresó Bascopé.

El ministro sostuvo que las diferencias políticas y sociales deben ser superadas para fortalecer la convivencia entre los bolivianos, especialmente después de los recientes conflictos que atravesó el país.

Mes de La Paz

Asimismo, envió un saludo a las 20 provincias del departamento de La Paz y destacó el orgullo de los bolivianos por sus símbolos nacionales y departamentales.

"Son 217 años difíciles, duros, pero también felices. Paceños y no paceños, todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos de nuestra bandera, de la Whipala, de la Flor de Patujú y de la bandera paceña", señaló.

Las declaraciones fueron realizadas durante el primer acto protocolar de las Fiestas Julias, que dio inicio al calendario oficial de actividades conmemorativas por el aniversario del departamento de La Paz.

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