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La Alcaldía presenta la agenda del Mes de La Paz con actos, ferias y festivales

La Alcaldía paceña presentó la agenda oficial con los actos cívicos, culturales, deportivos y protocolares que marcarán la celebración del aniversario de la ciudad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/07/2026 9:01

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Foto: Referencial. Pexels.
La Paz

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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz presentó la agenda oficial de actividades del Mes de La Paz, que reunirá durante julio una amplia programación de actos cívicos, culturales, artísticos, deportivos y protocolares en conmemoración del aniversario de la Revolución del 16 de Julio de 1809.

La administración municipal informó que el cronograma fue elaborado con el propósito de que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan con anticipación las actividades previstas y puedan organizar su participación y cobertura.

Variedad de actividades 

La agenda contempla eventos distribuidos a lo largo de todo el mes, incluyendo ceremonias oficiales, desfiles, presentaciones culturales, festivales, ferias, actividades recreativas, encuentros deportivos y otros actos destinados a resaltar la historia, la identidad y las tradiciones paceñas.

La Alcaldía destacó que el programa busca promover la participación de la población en las celebraciones y fortalecer el sentido de pertenencia de los paceños durante uno de los meses más importantes para la ciudad.

Asimismo, agradeció el permanente acompañamiento de los medios de comunicación en las actividades institucionales e invitó a periodistas y ciudadanos a realizar el seguimiento de los eventos que forman parte del calendario oficial del Mes de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play

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