Cinco nuevos decretos: estas son las medidas que impactarán la economía y los servicios en Bolivia

El Gobierno promulgó cinco decretos supremos que introducen cambios en áreas estratégicas como el abastecimiento de combustibles, las importaciones, las tarifas de electricidad, el sistema de jubilación por invalidez y la actividad minera.

Las normas, aprobadas por el gabinete ministerial y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, corresponden a los decretos supremos 5641, 5643, 5644, 5646 y 5647, y forman parte de un paquete de medidas orientadas a atender distintos sectores económicos y sociales.

Decreto 5644: abre el mercado de combustibles

El Decreto Supremo 5644 constituye una de las principales medidas económicas del paquete al autorizar, de forma excepcional, que personas naturales, empresas privadas y entidades públicas importen diésel, gasolina y otros derivados del petróleo.

La medida busca fortalecer el abastecimiento interno de combustibles tras los problemas registrados durante los últimos meses.

El decreto establece que los combustibles importados por privados podrán comercializarse a precios de mercado, mientras que YPFB continuará vendiendo carburantes con precios estabilizados.

Asimismo, dispone controles de calidad, requisitos de registro ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sanciones para quienes revendan combustible subvencionado o mezclen productos importados con carburantes de YPFB, además de incentivos tributarios como la exención del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para combustibles importados hasta diciembre de 2030.

Decreto 5646: reduce aranceles para las importaciones

Como parte de las medidas económicas, el Decreto Supremo 5646 reduce en cinco puntos porcentuales el Gravamen Arancelario para todas las mercancías comprendidas en el Arancel Aduanero de Importaciones 2026.

La nueva escala disminuye los aranceles desde el 40% hasta el 35%, del 35% al 30%, del 30% al 25%, del 25% al 20%, del 20% al 15%, del 15% al 10%, del 10% al 5% y del 5% al 0%. El Gobierno explicó que la medida busca reducir los costos de importación frente al nuevo régimen cambiario y evitar mayores incrementos en los precios de productos importados.

El decreto también modifica la base imponible para el cálculo del gravamen arancelario y estará vigente desde el 6 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

Decreto 5647: modifica el sistema de estabilización de tarifas eléctricas

El Decreto Supremo 5647 actualiza el mecanismo de estabilización de las tarifas de electricidad mediante modificaciones al Decreto Supremo 27302.

La principal novedad es que eleva del 3% al 5% el límite máximo de variación mensual de las tarifas aplicadas a los consumidores regulados. La norma también crea Fondos de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista para compensar las diferencias entre los costos reales de generación y las tarifas cobradas a los usuarios.

Además, incorpora mecanismos excepcionales para ajustar los factores de estabilización cuando existan variaciones en el precio del gas natural utilizado para generar electricidad, cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o modificaciones en el tipo de cambio oficial del dólar.

Decreto 5641: elimina reserva fiscal minera en Potosí

El Decreto Supremo 5641 abroga la declaratoria de reserva fiscal sobre el sector de Chuquihuta, ubicado en los municipios de Uncía y Chuquihuta, en la provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí.

Con esta decisión, el Gobierno deja sin efecto la restricción que pesaba sobre esa área minera, permitiendo una nueva administración del yacimiento conforme a la normativa vigente.

Decreto 5643: modifica la calificación para jubilación por invalidez

El Decreto Supremo 5643 introduce cambios en el sistema de evaluación para acceder a la jubilación por invalidez.

La norma aprueba un nuevo Manual de Calificación de Invalidez y crea el Registro Nacional de Médicos Calificadores, cuyos profesionales serán los responsables de evaluar y certificar el grado de invalidez de los solicitantes.

El objetivo es uniformar los criterios técnicos y fortalecer la transparencia en el proceso de otorgación de este beneficio.

Paquete de medidas

Con este conjunto de decretos, el Gobierno impulsa medidas de carácter económico, energético y administrativo. Entre las disposiciones de mayor impacto destacan la apertura del mercado de combustibles a la iniciativa privada, la reducción temporal de aranceles para abaratar las importaciones y la modificación del sistema de estabilización de las tarifas eléctricas, junto con cambios en la normativa minera y en el proceso de evaluación para la jubilación por invalidez.

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