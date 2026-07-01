El alcalde del municipio de Vila Vila, Jorge Maldonado, aseguró que el internado donde se investiga una presunta agresión sexual contra una niña de 7 años funciona legalmente, cuenta con personal capacitado y dispone de ambientes separados para niños y niñas.

Además, afirmó que el hecho ocurrió durante el día y no en horario nocturno, como se había difundido inicialmente. La autoridad explicó que el internado opera desde hace varios años bajo la administración de la Alcaldía de Vila Vila y atiende principalmente a estudiantes de escasos recursos.

Maldonado sostuvo que el establecimiento cumple con los requisitos legales para su funcionamiento y cuenta con personal responsable del cuidado de los menores.

Respecto a las condiciones de seguridad, señaló que los ambientes destinados a niños y niñas están separados por rejas que impiden el paso de un sector a otro. "Los ambientes dentro del internado son separados tanto para niñas como para niños; están asegurados con una división de rejas y no pueden ingresar los menores de un lado a otro", afirmó.

El alcalde también aclaró que el hecho investigado ocurrió el pasado 17 de junio, aproximadamente a las 14:00, y no durante la noche.

"El caso sucedió el 17 de junio a las 14:00 horas en un lugar público; no fue en la noche. No sabemos si se trata de violación o abuso; eso lo determinará la investigación", expresó.

El alcalde indicó que el caso es investigado por el fiscal de materia de Mizque, quien deberá establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, aseguró que la Alcaldía trabaja de manera coordinada con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y las autoridades competentes para colaborar con las investigaciones.

La autoridad también rechazó versiones que lo vinculan con el personal del internado y negó que tenga familiares trabajando en el establecimiento.

"De ninguna manera vamos a permitir impunidad. Estamos a la espera de la investigación; el que tenga responsabilidad tendrá que responder. Como autoridades, debemos brindar garantías", afirmó.

Maldonado explicó además que, debido a que Vila Vila se encuentra a unas cuatro horas de la ciudad de Cochabamba y no cuenta con suficientes efectivos policiales, la Policía de Mizque presta apoyo en las investigaciones.

Antecedentes

El pronunciamiento surge luego de conocerse públicamente que una niña de 7 años fue víctima de una brutal agresión sexual colectiva dentro de un internado en Vila Vila. El hecho generó profunda indignación y denuncias de encubrimiento por parte de los responsables del centro y autoridades locales.

La menor se encuentra bajo el cuidado de su tía tras ser evacuada de emergencia al Hospital del Niño de la ciudad de Cochabamba debido a severas lesiones físicas. Según el testimonio de la tía, la niña fue abordada por dos adolescentes de 14 y 15 años mientras lavaba su ropa en las instalaciones del internado. "Le taparon la boca para que no gritara, la amenazaron y la tiraron al suelo para abusar de ella de forma consecutiva", relató la tía.



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