Reportan tercer caso de robo de pareja disfrazada en apartamentos de Cochabamba

Un tercer caso de robo cometido por una pareja disfrazada fue denunciado en Cochabamba, esta vez en la zona norte, sobre la avenida Juan de la Rosa, lo que refuerza la hipótesis de un mismo modus operandi utilizado en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con vecinos y material audiovisual difundido, dos personas, habrían ingresado a un edificio residencial utilizando disfraces y sombreros para ocultar su identidad. Una vez dentro, habrían recorrido los pisos tocando puertas para identificar departamentos desocupados, con el objetivo de ingresar y sustraer objetos de valor.

En las imágenes a las que tuvo acceso el equipo de prensa, se observa a la pareja ingresando al inmueble con una actitud vigilante. Posteriormente, según la denuncia, forzaron las chapas de al menos dos departamentos y sustrajeron pertenencias de valor.

El hecho habría ocurrido en marzo y ya fue denunciado ante la Policía. Sin embargo, vecinos expresaron su preocupación debido a que el caso no había sido difundido públicamente en su momento, y ahora surge como parte de una serie de robos similares registrados en la ciudad.

Modus operandi: vigilancia y selección de víctimas

Los delincuentes seguirían un patrón específico: primero verifican qué departamentos están vacíos tocando timbres o puertas; luego proceden a violentar los accesos, incluso chapas digitales, para ingresar con rapidez y sustraer dinero, joyas y otros objetos de valor. En algunos casos, además, habrían utilizado elementos para bloquear sistemas de alarma o notificación.

Las investigaciones apuntan a que este nuevo caso guarda relación con otros robos registrados recientemente en la zona de Sarcobamba y al oeste de la ciudad, donde una pareja con características similares habrían asaltado varios departamentos en menos de dos horas. En ambos hechos, las víctimas reportaron el uso de disfraces, barbas postizas, lentes oscuros y sombreros para evitar ser identificados.

Según antecedentes, uno de los casos más graves ocurrió el 20 de junio, cuando los delincuentes ingresaron a un edificio residencial y robaron al menos dos departamentos, llevándose dinero en efectivo, joyas y objetos personales. Posteriormente, el 28 de junio, se registró otro hecho similar en Sarcobamba, donde tres departamentos fueron afectados bajo el mismo método.

Investigación en curso

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ya había tomado conocimiento de algunos de estos casos y continúa con la recolección de imágenes de cámaras de seguridad para establecer si se trata de los mismos responsables, quienes permanecen prófugos.

Vecinos de las zonas afectadas exigieron mayor patrullaje policial y acciones urgentes para identificar y capturar a los implicados, con el fin de evitar nuevos hechos delictivos en edificios de la ciudad.

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