Una mujer de 36 años murió calcinada y su hijo de seis años sufrió graves quemaduras tras un incendio registrado en una vivienda de Santa Rosa del Sara. La familia asegura que el hecho ocurrió en medio de un ataque presuntamente perpetrado por la expareja de la víctima.

En una entrevista con el programa El Mañanero, la hija mayor de la víctima relató los momentos de desesperación que vivieron la madrugada del hecho.

"Mi mamá no gritaba en el incendio. Nosotros nos levantamos cuando escuchamos que algo explotó. Cuando salimos, ya estaba en llamas el cuarto de mi mamá", recordó entre lágrimas.

Según su testimonio, el hombre ingresó a la habitación y logró sacar al niño de seis años, quien presentaba quemaduras. "Me lo entregó con su ropita quemadita y lo llevé a la ducha para intentar calmarle", relató.

La joven afirmó que, una vez controlado el fuego, ingresó a la habitación y encontró a su madre sin vida. "Mi mamá estaba completamente calcinada. Tenía un corte en el cuello", declaró.

La víctima había terminado la relación con su pareja días antes del hecho. De acuerdo con su hija, el hombre era extremadamente celoso, aunque nunca había mostrado agresiones físicas.

"Ellos ya no vivían juntos. Él era muy celoso, se hacía películas, imaginaba cosas que no eran. Ya había peleas por esos celos, pero siempre se mostró como una buena persona e incluso se hizo querer por nosotros", manifestó.

El menor de seis años permanece internado en el Hospital de Niños con el 25% del cuerpo quemado. Presenta lesiones en el rostro, espalda, brazos y piernas, por lo que fue catalogado como un paciente gran quemado.

"Es muy doloroso tener que hacerme cargo de mis hermanos, asumir el rol de mamá. Yo estaba estudiando y no quiero dejar mis estudios, pero esto va a tomar tiempo y se necesita mucho dinero", expresó.

La familia inició una campaña solidaria para cubrir los gastos del tratamiento del niño. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 754-01596.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del principal sospechoso, quien permanece hospitalizado tras sufrir quemaduras durante el incendio.

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