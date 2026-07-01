Investigan ofertas de combustible en redes sociales que superan los Bs 30 por litro

La Policía Boliviana inició una investigación para identificar a personas que estarían ofertando combustible de manera ilegal a través de redes sociales, donde el litro de gasolina se ofrece por precios que superan los Bs 30.

El comandante regional de El Alto, Ángel Rojas, informó que la unidad especializada de Cibercrimen ya desplegó personal de inteligencia para rastrear las publicaciones detectadas en plataformas digitales, principalmente en Marketplace.

“Hemos tenido conocimiento de algunas ofertas que están apareciendo en Marketplace por la venta de combustible. Ya estamos desplegando a nuestro personal de inteligencia”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte policial, algunos anuncios ofrecen gasolina a precios que alcanzan los Bs 30 por litro, muy por encima del valor oficial.

Venta ilegal de combustible

La Policía exhortó a la población a no dejarse sorprender por este tipo de publicaciones y evitar adquirir combustible de procedencia ilegal.

“Le recomendamos a la población mantener la calma y no acudir a estas ventas que son ilegales”, afirmó.

Asimismo, la institución recordó que, según la información proporcionada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se trabaja en la normalización del abastecimiento mediante el envío de más cisternas para reabastecer las estaciones de servicio del país.

Las autoridades esperan que el incremento en la distribución permita reducir las filas y desalentar la comercialización irregular de carburantes en redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play