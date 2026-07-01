El experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, se refirió al decreto 5517 que autoriza a empresas privadas a importar gasolina y diésel para consumo propio y su comercialización en estaciones de servicio.

Ríos señaló que el país enfrenta una nueva realidad energética debido al incremento de las importaciones de combustibles y sostuvo que la apertura al sector privado era una medida necesaria.

"Lo peor que le puede pasar al país es depender de un solo proveedor, que es YPFB. Tenemos que tener otras opciones", afirmó.

El analista explicó que la principal diferencia del nuevo decreto es que permitirá a las estaciones de servicio comercializar tanto combustibles distribuidos por YPFB como aquellos importados por empresas privadas, brindando mayores alternativas a los consumidores.

"Los surtidores podrán adecuar sus islas para vender combustible de YPFB y también combustible importado por privados. Algunas estaciones venderán ambos productos y otras podrán operar únicamente con combustible privado", indicó.

Según Ríos, este modelo ya funciona en otros países de la región, donde varias empresas compiten en precio, calidad y servicio. "Comienza a introducirse la competencia en el país. Los bolivianos tendremos dónde elegir qué combustible comprar", sostuvo.

Respecto a los precios, señaló que estos dependerán de las cotizaciones internacionales del petróleo y de la continuidad o no del subsidio estatal. Como referencia, estimó que con los precios actuales la gasolina importada podría comercializarse entre 10 y 12 bolivianos por litro, mientras que el diésel podría oscilar entre 13 y 14 bolivianos por litro.

El especialista añadió que la competencia también podría influir en una reducción de precios si las cotizaciones internacionales disminuyen.

Asimismo, consideró que la participación de importadores privados aliviará la presión sobre el Banco Central y contribuirá a disminuir los problemas de abastecimiento registrados en los últimos meses.

Finalmente, Ríos advirtió que Bolivia deberá acostumbrarse gradualmente a que los precios de los combustibles respondan a las condiciones del mercado internacional, debido a que el país se ha convertido en un importador neto de energía.

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