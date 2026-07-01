El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que a partir del 15 de julio comenzará la devolución de depósitos en dólares a los ahorristas, como parte del cronograma establecido para normalizar el mercado cambiario y fortalecer la confianza en el sistema financiero.

La primera etapa del proceso beneficiará a los clientes que mantienen saldos de entre $us 1.000 y $us 3.000, de acuerdo con la planificación definida por la entidad emisora.

El presidente del BCB, David Espinoza, aseguró que ya se encuentran establecidos los mecanismos necesarios para iniciar el cumplimiento del cronograma.

Mercado de divisas

El Banco Central explicó que la devolución gradual de depósitos forma parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para recuperar la confianza de los ahorristas y contribuir a la normalización del mercado de divisas.

Espinoza señaló que existe una importante cantidad de dólares que permanece fuera del sistema financiero y expresó su expectativa de que estas acciones incentiven el retorno de esos recursos.

"Hay estudios que indican que existen entre $us 4.000 y $us 5.000 millones fuera del sistema financiero. Con las medidas adecuadas prevemos que esos recursos vuelvan a depositarse en las entidades financieras, aunque eso dependerá de la certidumbre que genere este sistema", sostuvo.

La autoridad remarcó que el éxito del proceso dependerá de la confianza que recuperen los usuarios respecto a las nuevas medidas económicas implementadas.

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